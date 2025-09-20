Christopher Columbus kommenterer en The Thursday Murder Club-oppfølger

HQ

I slutten av august hadde Netflix premiere på en ny film basert på bøkene til forfatteren Richard Osman. Dette var en stjernespekket filmatisering av The Thursday Murder Club, en film som fulgte en gjeng pensjonister som slo seg sammen for å løse en uoppklart sak. Det er foreløpig ikke kjent om filmen har vært en stor nok suksess til å berettige en oppfølger, men det finnes flere bøker å ta utgangspunkt i, så en oppfølger er ikke utelukket.

Dette er noe regissør Christopher Columbus har kommentert i et nylig intervju med Collider, der han forklarer at han allerede har studert de andre bøkene i serien for å forme filmkarakterene sine bedre, samtidig som han håper å bruke en oppfølger som en måte å svare på det store samtaleemnet om hvordan filmen skiller seg fra bøkene, nemlig arrestasjonen på slutten av filmen.

Pass på, for Columbus' kommentarer er på vei inn i spoilerterritorium for filmen.

"Jeg var i stand til å gi Joyce, eller jeg var i stand til å gi Celia [Imrie] og Helen, og Pierce [Brosnan] og Sir Ben [Kingsley] sider med enten dialog eller karakterbeskrivelse som var essensielle for deres karakter. Så de kunne lese dem og ta det med seg inn i karakteren. Så selv om det var en underbevisst ting, visste de hvor karakteren deres var, på en måte hvor opprinnelsen til disse karakterene kom fra i boken. Så alt som ble gjort i den første filmen, er egentlig et oppsett for de neste filmene som kommer."

Columbus fortsetter med et eksempel: "Bogdan blir arrestert på slutten av den første filmen. I boken blir han ikke arrestert. Det er bare Elizabeth som finner ut hva Bogdan faktisk gjorde i forhold til Tony Curran, og hun lar ham gå. Når det gjelder filmen, følte vi alle at det ville vært litt mer interessant, og kanskje tilfredsstillende, hvis Bogdan ble arrestert. Enkelte som har lest boken, et mindretall, men det er noe jeg vil ta opp. Enkelte som har lest boken var litt bekymret for at Bogdan ble arrestert, og de snakket om at "han kommer jo tilbake i bok to og tre, og han er en så viktig karakter".

"Det var aldri vår intensjon å holde Bogdan utenfor de filmene. Jeg burde faktisk ha avsluttet den første filmen slik de avsluttet alle de store James Bond-filmene tidligere, med 'Bogdan kommer tilbake i Mannen som døde to ganger'. Så selvfølgelig kommer han tilbake. Det er en grunn til at han drepte Tony Curran i selvforsvar, folkens... bare bruk den minste smule fantasi og tenk på hva selvforsvar betyr. Det betyr at han kommer ut av fengsel veldig raskt."

Har du sett The Thursday Murder Club ennå, og ønsker du deg en oppfølger?