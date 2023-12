Christopher Judge avklarer at han "stemmematchet" en annen skuespillers rolle

HQ

For God of War-fans som først hoppet på God of War-toget etter den enorme suksessen med 2018-spillet kan det være vanskelig å ikke tenke på Christopher Judge når man tenker på Kratos. Men i mange år før det var det Terrence C. Carson som la stemme til karakteren.

Nylig trodde fansen at Judge hadde fått tilbud om å spille en yngre versjon av Kratos. I et nylig intervju med YouTuberen AbdBay kunne det høres ut som om Judge snakket om å legge stemme til Carson.

"Jeg ble faktisk tilbudt noe for ikke så lenge siden, og jeg måtte takke nei fordi de ville at jeg skulle matche stemmen til den karakteren, og jeg sa absolutt ikke,"sa han.

Judge sa at det var "iboende galt" for en skuespiller å ta en annen skuespillers arbeid og så prøve å gjøre det til sitt eget. Men i en tweet som klargjør hva han snakket om, sier Judge at han ikke refererte til å spille en yngre versjon av Kratos, og at han i stedet ble bedt om å gjøre en annen stemmematchende rolle. Han forsikrer oss likevel om at han har stor respekt for Carson, og det er sannsynlig at hvis han hadde fått muligheten til å spille en yngre versjon av Kratos, ville han likevel ha takket nei.

Tror du Judge har rett?