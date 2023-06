Christopher Lloyd blir med i Sonic the Hedgehog-spinoffen Knuckles

HQ

For to måneder siden begynte innspillingen av Knuckles, spinoff-serien til Sonic the Hedgehog 2. Da fikk vite at både gamle og nye skuespillere blir med på moroa, og nå har listen over sistnevnte blitt lengre.

Deadline avslører at Christopher Lloyd, Cary Elwes, Stockard Channing, Christopher Lloyd, Paul Scheer og Rob Huebel har slengt seg på rollelisten. Hvem de er vet vi ikke enda, så det er ukjent om de er mennesker eller gir stemme til noen av de animerte figurene.