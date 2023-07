Christopher Nolan forstår Tarantinos planer om å pensjonere seg, men har ingen planer om å pensjonere seg selv.

HQ

Arbeidet med det som skal bli Quentin Tarantinos siste film er i full gang, og i motsetning til mange av sine kolleger har den anerkjente regissøren ingen planer om å la karrieren trekke ut i tid. I stedet har Tarantino vært svært tydelig på at "The Movie Critic" definitivt blir hans siste film.

Christopher Nolan, som promoterer Oppenheimer, sier i et intervju med Variety at han forstår Tarantinos resonnement, men understreker samtidig at han selv ikke har noen planer om å pensjonere seg de nærmeste årene. Nolan nevner også hvor avhengighetsskapende arbeidet er og hvor utrolig vanskelig det er å slutte.

"Det er avhengighetsskapende å fortelle historier på film. Det er mye hardt arbeid, men det er veldig gøy. Det er noe man føler seg drevet til å gjøre, og derfor er det litt vanskelig å forestille seg at man frivillig vil slutte."

"Men jeg skjønner også... Quentins poeng har alltid vært at - og han er aldri, veldig elskverdig, han er aldri spesifikk med hensyn til hvilke filmer han snakker om eller noe sånt - men han ser på noe av arbeidet som er gjort av filmskapere i senere år og føler at hvis det ikke kan leve opp til storhetstiden, ville det vært bedre om det ikke eksisterte. Og det synes jeg er et veldig puristisk synspunkt. Det er synspunktet til en filminteressert som verdsetter filmhistorien."

Synes du Tarantino gjør rett i å avslutte karrieren på en god måte, eller skulle du ønske han hadde holdt på i flere år?