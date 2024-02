Christopher Nolan om Tenet: "Alt er ikke forståelig"

Christopher Nolans filmer har ofte fått kritikk for å være vanskelige å forstå, men ingen har fått mer kritikk enn Tenet. Science fiction-thrilleren lekte litt for mye med tiden etter manges smak, og etterlot mange seere forvirret.

HQ

Heldigvis har Christopher Nolan kommet på banen og sagt at vi ikke trenger å føle oss dumme lenger, ettersom han har presisert at "det ikke er meningen at du skal forstå alt" i filmen. I Late Show with Stephen Colbert fortalte Nolan at filmen ikke er "helt forståelig".

"Med mine [filmer] ... Det er ikke et puslespill som skal pakkes ut, men en opplevelse", sa han. Forhåpentligvis kan dette få oss til å føle oss litt bedre etter å ha blitt forvirret av alt tidstyranniet i Tenet. Heldigvis var Nolans neste film, Oppenheimer, mye lettere å forstå.