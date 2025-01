Christopher Nolan reflekterer over arven etter Interstellar når filmen fyller 10 år

HQ

I forbindelse med 10-årsjubileet for Interstellar reflekterer regissør Christopher Nolan over hvor raskt tiden går. I en personlig melding delt på sosiale medier uttrykker Nolan sin ærefrykt over hvordan verden har forandret seg på bare et øyeblikk. Han funderte over hvordan karakterene hans, i likhet med hans egne barn, opplever tidens raske gang, og påpekte at mens mannskapet på Endurance konfronteres med tidens grusomme formbarhet, beveger livet seg uforutsigbart fremover her på jorden.

Nolan var også opptatt av de vitenskapelige fremskrittene som er gjort det siste tiåret, og fremhevet monumentale prestasjoner som Kip Thornes Nobelpris og det aller første bildet av et svart hull. For dem som jobbet med filmen, føles disse milepælene merkelig sammenflettet med temaene i Interstellar, som om filmens spekulative vitenskap nå speiles av virkelige oppdagelser. Men til tross for at tiden har gått, bemerket Nolan at filmens innvirkning fortsetter å gi gjenklang hos nye generasjoner, og etterlater seg en varig arv.

Samtidig som Interstellar forblir tidløs, syntes Nolan å reflektere over det skiftende forholdet mellom film, vitenskap og samfunn. Ettersom så mye har forandret seg, avsluttet han sitt budskap med å gjenta en berømt replikk fra Matthew McConaughey, og minnet oss alle på at selv om vi eldes, er filmen alltid til stede.

