Christopher Nolan skal filme Odysseen på nøyaktig samme sted som Odyssevs gikk i land

Christopher Nolan gjør seg klar for en spennende reise til Sicilia, hvor en del av hans kommende filmatisering av Odysseen skal spilles inn. Den ikoniske regissøren vil vekke Homers antikke epos til live ved hjelp av banebrytende IMAX-filmteknologi. Filmen, som kan skryte av en stjernespekket rollebesetning med blant andre Matt Damon, Zendaya og Tom Holland, skal begynne innspillingen på øya Favignana på Sicilia - kjent som Geitøya - om to måneder. Det antas at det var her Odyssevs og mannskapet hans stoppet for å spise mat og grille geiter under sin legendariske reise. Nolans filmatisering vil også bli spilt inn i Storbritannia og Marokko, noe som gjør den til en global produksjon. Nå som filmens lanseringsdato i juli 2026 nærmer seg, venter fansen allerede ivrig på det som ser ut til å bli en spektakulær versjon av den klassiske myten.

Hva er dine forventninger til Christopher Nolans filmatisering?