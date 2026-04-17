Christopher Nolans The Odyssey vil vare i under tre timer

HQ

Christopher Nolan er kanskje kjent for at filmene hans er litt lange, men når man ser på filmografien hans, er ikke alle tre timer lange sagaer. Oppenheimer har for eksempel akkurat passert tre timer, og The Odyssey kommer ikke engang til å gjøre det.

Som Nolans kone og produsent Emma Thomas bekreftet overfor Deadline, vil Odyssey ha en spilletid på under tre timer. Thomas er foreløpig ikke helt sikker på den faktiske spilletiden, ettersom teamet fortsatt er i etterarbeidet med filmen.

The Odyssey The Odyssey skal lanseres i juli, og fikk sin første visning på CinemaCon denne uken. Deadline synes å ha ganske høye tanker om filmen, og sammenligner den med Hollywoods tradisjonelle epos, som Lawrence of Arabia og The Bridge on the River Kwai. Vi får se selv senere i år, men forventningene er høye etter at Nolans forrige film ble en stor kassasuksess og vant mer enn et par Oscar-priser.