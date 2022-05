Christopher Walken bekreftet til Dune: Part 2

HQ

Mange klarer ikke slutte å tenke på Denis Villeneuves flere Oscar-vinnende science fiction-epos Dune, og den minste nyhet om dens kommende oppfølger er dermed høyt ettertraktet. Vi vet for eksempel at Florence Pugh skal spille prinsesse Irulan og at Austin Butler skal spille rollen som verstingen Feyd-Rautha, men nå vet vi også at en tungvekter skal påta seg rollen som den forræderske keiseren Shaddam IV.

Som overskriften allerede har avslørt kommer filmveteranen Christopher Walken til å spille denne karakteren, som ble spilt av Jose Ferrer i David Lynch-floppen fra 1984. Dune: Part 2 forventes å ha premiere 20. oktober 2023. Er du fornøyd med valget?

"I got a fever, and the only prescription is more spice..."

Takk, Deadline