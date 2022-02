Chrono Cross-remasteren lanseres i april

Square Enix har ikke akkurat lagt skjul på hvor godt de liker å pusse opp klassiske rollespill de siste årene, så ryktene om at Chrono Cross endelig ville komme til disse kanter i penere form for noen måneder siden var ikke sjokkerende. Vi måtte bare vente lengre enn forventet på bekreftelsen.

Først i kveld kan Square Enix bekrefte at det som kalles Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition lanseres på PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch den 7. april. I tillegg til mer innhold i form av det tekstbaserte eventyrspillet Radical Dreamers - Le Trésor Interdit som legger grunnlaget for Chrono Cross sin historie kan vi glede oss til penere grafikk, nye konsepttegninger og figur-designet, forbedret bakgrunnsmusikk fra Yasunori Mitsuda, muligheten til å skru av møter med fiender eller ha automatiserte kamper og litt annet småtteri. Det blir også mulig å veksle mellom den originale og oppussede utgaven for å virkelig merke forskjellen.