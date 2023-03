Chvrches vil "gjerne samarbeide igjen" med Hideo Kojima på Death Stranding 2

HQ

Nå som vi vet at Death Stranding 2 kommer har spørsmålet om hvem som skal utgjøre spillets lydspor blitt stilt. Med tanke på at originalen inneholdt sanger som Bring Me The Horizon, Major Lazer, Khalid og til og med det skotske bandet Chvrches (som skapte tittelsporet) har sistnevnte nå blitt spurt om det kommer tilbake for oppfølgeren.

Chvrches' synthspiller, Martin Doherty, snakket med NME og svarte på nettopp dette spørsmålet med: "Jeg mener, vi er tilgjengelige. Det er ikke noe formelt ennå. Vi har snakket sammen [og] vi har hintet tungt til hverandre om at vi begge ønsker å samarbeide igjen."

Han fortsatte: "Det er en slags dans som foregår akkurat nå. Jeg ønsker ikke å bli avvist av alle ved å spørre: "Kan vi være i spillet vær så snill?" og [Kojima] sier nei. Men jeg vet ikke.

Vi fortsetter å bygge et helt spesielt forhold til Hideo. Og jeg tror vi forstår ham, og jeg tror han forstår oss. Hvis samtalen kommer inn for å gjøre mer vil vi selvfølgelig være der i løpet av et sekund."

Dette kommer etter at Kojima hentet Chvrches inn som gjestestjerne for podcasten Brain Structure for et par uker siden, der den legendariske japanske spillregissøren uttalte: "Det ville være fint om vi kunne få noe til å fungere. Jeg vil gjøre noe annerledes, noe ingen har gjort før. Å ha en sang i spillet forventes, ikke sant? Så hva om vi hadde [Chvrches] lage noe sånt som 100 sanger eller noe?

Vil du se Chvrches jobbe med Kojima igjen, eller vil du se noen andre få sjansen i Death Stranding 2?