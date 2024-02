Cillian Murphy er åpen for å komme tilbake i 28 Years Later

Cillian Murphy trodde ikke at 28 Days Later var en zombiefilm da han først prøvespilte for rollen. Han kjente ikke til George A. Romeros Night of the Living Dead, og han er glad for at han ikke så dem.

I en samtale på SAG-AFTRA Foundations Conversations-program (takk, Variety) snakket Murphy om denne tidlige suksessen i karrieren. "Jeg var ikke klar over at vi lagde en zombiefilm, for å være ærlig", sa han. "Det var omtrent på den tiden da SARS inntraff, og det var mye "air rage"-greier på gang. Så jeg følte aldri at det var en zombiefilm. Og jeg er glad jeg ikke så Romero-filmene, for jeg var ikke klar over hvor hellige de filmene var."

Murphy snakker også om slutten på 28 Days Later og forteller at de opprinnelig filmet to versjoner, en der Jim overlever og en der han dør. Heldigvis ble den endelige versjonen klippet til førstnevnte, slik at vi potensielt kan se Murphy tilbake i 28 Years Later. "I'm available" var alt han sa om en oppfølger, men dette er nok til å gi oss litt håp.