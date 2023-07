Cillian Murphy er glad for at han ikke fikk spille Batman.

Cillian Murphy har sagt at han mener det var "til det beste" at han ikke fikk rollen som Batman i Batman Begins fra 2005, for da fikk vi se Christian Bales versjon av Bruce Wayne.

HQ

Da GQ spurte om rollen, sa Murphy: "Ja, jeg tror det var til det beste fordi vi fikk Christian Bales prestasjon, som er en fantastisk tolkning av rollen. Jeg har aldri sett på meg selv som det rette fysiske eksemplaret for Batman. For meg har det alltid vært Christian Bale."

Det var prøvefilming for Murphy allerede før innspillingen begynte, men det virket som om rollen alltid ville bli Bales. Til tross for at Murphy tilbyr en annerledes tolkning av Bruce Wayne, er jeg også glad for at han i stedet fikk være Fugleskremselet i filmen i stedet for Batman.

Tror du Cillian Murphy ville ha vært en god Bruce Wayne?