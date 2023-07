Cillian Murphy gir sitt besyv med i debatten om Barbie vs. Oppenheimer

HQ

Barbenheimer ser ut til å bli årets filmbegivenhet, og mens mange på Barbie-siden har sagt sin mening, har det vært litt roligere i Oppenheimer -leiren.

Nå har imidlertid Cillian Murphy sagt sin mening om hvilken film du bør se først.

Murphy, som har snakket med La Vanguardia, ser ut til å være en stor tilhenger av Barbie og sier: "Jeg elsker Margot Robbie, jeg elsker Ryan Gosling, jeg vil se dem nå. Jeg vet ikke hva debatten handler om, selv om det ikke er slik at jeg har en overveldende mening om det heller. Mitt råd er at folk går og ser begge på samme dag. Hvis det er gode filmer, er det kinoens fortjeneste."

Et dobbeltprogram er mange menneskers løsning på problemet med hvilken film de skal se først, og det virker som om Murphy er tilhenger av dette. Det nærmer seg dagen da begge filmene skal gå på kino, og AMC melder at over 20 000 personer har kjøpt billett for å se både Oppenheimer og Barbie på samme dag.

Hvilken film vil du se først, eller planlegger du å se begge filmene?