Cillian Murphy om en Peaky Blinders-film: "Jeg er åpen for ideen"

Peaky Blinders ble avsluttet på TV i april 2022 med sin sjette sesong, men vi ble fortalt at det ikke var slutten på Peaky Blinders ennå, for en film ble annonsert og sies å være under arbeid med sikte på å avslutte historien om Thomas Shelby og hans Birmingham-baserte gjeng.

Etter at filmen ble annonsert i 2021 og skaperen Steven Knight av og til oppdaterte oss om manusarbeidet og forproduksjonen har vi imidlertid ennå ikke hørt noe mer meningsfylt, og det ser ut til å gjelde hovedrolleinnehaver Cillian Murphy også.

I et intervju med Margot Robbie for Variety ble han nemlig spurt av Barbie-stjernen om hva planen var for Peaky Blinders -filmen, og han svarte:

"Jeg mener, jeg er åpen for ideen. Jeg har alltid tenkt at hvis det er mer å fortelle ...".

Dette fikk Robbie til å utbryte: "Selvfølgelig er det mer å fortelle! Du red av gårde på en hest! Hva er det nå?"

Vil du at Peaky Blinders skal avsluttes med en film, eller er du fornøyd med avslutningen på sesong 6?