Ciri er et "godt valg" som protagonist i The Witcher 4, ifølge CD Projekt Reds CFO

HQ

Hvis du har noe annet enn en hvit, meislet fyr på coveret eller traileren til et videospill nå for tiden, er det ikke fritt for at en del vil rynke på nesen og himle med øynene når de tror at nok en franchise eller serie har falt for wokiene.

Det samme skjedde da Ciri ble avslørt som hovedpersonen i The Witcher 4. Det spilte ingen rolle hvor mye mening det ga med tanke på hendelsene i tidligere spill for noen, men tilbakeslaget ser ut til å ha stort sett dødd ned nå. Likevel har CD Projekt Reds økonomisjef Piotr Nielubowicz presisert at studioet mener Ciri er det riktige valget.

"På The Game Awards i desember presenterte vi den første traileren, som ble laget ved hjelp av vår egen versjon av Unreal Engine 5," sa Nielubowicz via det polske uttaket Parkiet. "Selv om den ikke viste selve spillet, ga den spillerne en idé om hva de kunne forvente seg av The Witcher 4. Fremfor alt ønsket vi å introdusere verden for hovedpersonen i spillet. Vi mener at Ciri er et godt valg for den nye sagaen fordi hun gir oss mange muligheter - både narrativt og kunstnerisk. Det gir oss også muligheten til å fortelle historien fra et nytt perspektiv."

Nielubowicz kunne ikke dele mye mer på The Witcher 4, da det ser ut til at CD Projekt Red holder spillet under omslag for nå. Men han sa at ambisjonene er høye, ettersom utvikleren ønsker å overgå det de har gjort med tidligere spill med The Witcher 4.

The Witcher 4 er under utvikling for PC, PS5 og Xbox Series X/S.