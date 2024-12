Ciri har fått ny skuespiller i The Witcher 4

HQ

Da du så den første skikkelige traileren for The Witcher 4 på The Game Awards, tenkte du kanskje at Ciri hørtes litt annerledes ut. Vel, det er fordi hun gjør det. Stemmeskuespilleren for Ciri i The Witcher 4 er en ny, og erstatter Jo Wyatt, som spilte rollen i The Witcher 3: Wild Hunt.

I en uttalelse til TheGamer bekreftet CD Projekt Red at Wyatt ikke kommer tilbake for det fjerde spillet, og i stedet ville den irske skuespilleren Ciara Berkeley ta over rollen.

"Ciara Berkeley ble kastet som Ciri for The Witcher IV Cinematic Reveal Trailer. Ciara er en talentfull skuespillerinne som imponerte oss med sin entusiasme og vokale skuespillerevner, og i denne traileren mener vi at hun virkelig vekket Ciri til live på en måte som både er tro mot karakteren og spennende for fans av serien", heter det i uttalelsen.

Selv om uttalelsen kun refererer til Berkeley i forbindelse med traileren, er det bekreftet at hun også skal spille Ciri i selve spillet. Mens den engelske skuespilleren Jo Wyatt var vel ansett for sin tid som Ciri, har det gått nesten ti år siden The Witcher 3, og kanskje er det på tide med en ny skuespillerinne. Hva synes du om det?