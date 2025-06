Ciri vi ser i The Witcher 4 er (nesten) den samme modellen fra The Witcher 3

HQ

Da The Witcher 4 først ble avslørt på The Game Awards, var det en del spillere som fikk et lite raserianfall over utseendet til Ciri. Så, nylig så vi henne i Unreal Engine 5 tech demo, der hun absolutt så ut som hennes The Witcher 3: Wild Hunt-modell.

Ifølge CD Projekt Red (via Kotaku) er modellen for Ciri i både The Witcher 4 og The Witcher 3 den samme, bortsett fra et par mindre justeringer. Siden The Witcher 3 ikke ble laget med Unreal Engine 5, er selvfølgelig Ciris modell i The Witcher 4 tilpasset for å fungere med den nyeste teknologien.

Dessuten har Ciris øyenbryn blitt hevet litt, og hun har et mer avslappet øyeområde. Men bortsett fra disse endringene ser det ut til at den Ciri vi ser i det nye spillet, i stor grad er den samme Ciri som i 2015. Geralt møtte noen endringer i utseendet sitt fra The Witcher til The Witcher 3, men beholdt for det meste hovedtrekkene hans, så kanskje CDPR sikter mot det samme i Ciris nye saga.

The Witcher 4 er under utvikling for PC, PS5 og Xbox Series X/S.