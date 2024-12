Ciri vil ikke være like overmektig i The Witcher 4 som hun var i The Witcher 3

HQ

Vi har visst en liten stund nå at Ciri er hovedpersonen i The Witcher 4. De som har lest bøkene og spilt spillene (eller i det minste fått den gode slutten i The Witcher 3: Wild Hunt) kan forstå hvorfor CD Projekt Red så dette som neste steg, men det er fortsatt noen som hever øyenbrynene. Med Ciris krefter ser det ut til at vi trenger å se noen forklaringer på hvorfor hun bruker Witcher-magi, og hvorfor hun virker mindre overmektig.

Men som utøvende produsent Małgorzata Mitręga forklarte til GamesRadar, vil alle disse spørsmålene vi har nå bli besvart i god tid. "Gapet mellom at hun var totalt overmektig på slutten av det forrige spillet og nå, med ferdighetssettet vi viste frem i traileren ... det skjedde noe helt i mellom," sa han. "Vi måtte gå i dybden for å finne ut hvordan vi skulle ta tak i dette - vi har stor respekt for historien, både for bøkene og for det som kom med i de tidligere spillene våre. Men dette var et av de første spørsmålene vi fant svaret på, og det var slik vi kunne skape denne originale historien som starter med The Witcher 4."

Det ser altså ut til at Ciri vil ta et skritt tilbake fra tidsmanipulasjonskreftene sine for å ta et skritt fremover som en Witcher. Det betyr ikke at Ciri ikke vil ha noen fordeler i forhold til Geralt. "Hun er raskere, smidigere - men du kan fortsatt se at hun ble oppdratt av Geralt, ikke sant?" bekrefter Mitręga.

Det vil fortsatt være noen som stiller spørsmål ved Ciri som en Witcher frem til spillet kommer ut, men vi har en stund å vente ennå, så forvent å høre mye mer om dette i god tid.