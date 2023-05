Citadel er allerede en av Prime Videos største serier noensinne

HQ

Amazon satset stort da de ga grønt lys for spion-actionserien Citadel, da tjenesten tauet inn Russo Brothers for å produsere, mens de også hentet inn populære stjerner som Richard Madden og Priyanka Chopra Jonas på toppen av dette. For å legge til dette har det vært mange rapporter om at serien er starten på et bredere spionunivers som kommer til Prime Video, så det var viktig for denne å utmerke seg, og så langt har den virkelig gjort det.

Prime Video har kunngjort at serien allerede er deres nummer én-serie i over 200 land rundt om i verden, og for å legge til dette rapporterer Collider at den kun ligger bak The Lord of the Rings: The Rings of Power som tjenestens største serie. Tatt i betraktning at bare halvparten av den første sesongen har debutert så langt, forventes det at Citadel vil være Prime Videos største serien noensinne når sesong 1 er helt ferdig.

Når det gjelder hvorfor den har funnet så mye suksess, er den globale tilnærmingen til serien kreditert som en av grunnene, ettersom den foregår over hele verden, har en mangfoldig rollebesetning og til og med har planer om spin-offs satt i Italia og India.

Har du sett Citadel ennå?