Cities: Skylines får en oppfølger i år

Cities: Skylines blir 8 år gammelt på fredag, men det er lett å glemme på grunn av de mange utvidelsene og oppdateringene som stadig har trukket nye bybyggere til spillet og fått gamle til å jevnlig komme tilbake. Det har ikke stoppet Colossal Order fra å hinte til en oppfølger i det siste, og nå er det endelig offisielt. Vi trenger ikke engang å vente lenge på det.

Fordi Cities: Skylines II har blitt offisielt annonsert, og vil lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series (inkludert Game Pass) senere i år. Utvikler Colossal og utgiver Paradox virker ganske selvsikre også, da pressemeldingen sier at den "revolusjonerende" oppfølgeren vil la spillerne "bygge alle slags byer de kan forestille seg og følge veksten fra en ydmyk landsby til en travel storby". Vi får ingen detaljer om hvordan, bortsett fra løfter om et "fullt realisert transport- og økonomisystem, et vell av konstruksjons- og tilpasningsalternativer og avanserte moddingfunksjoner", men det er sannsynligvis en grunn til at spillet ikke kommer til PS4 og Xbox One, så det vil være interessant å lære mer de kommende månedene.