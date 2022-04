Citizen Sleeper lanseres i mai og slippes rett på Game Pass

Vi fikk nylig Game Pass-titlene for første halvdel av april presentert, men det ser ut til at vi allerede vet om i hvert fall ett spill som kommer til tjenesten i begynnelsen av mai. Dette ble avslørt av Gareth Damian Martin fra studioet Jump Over the Age, som for øyeblikket utvikler Citizen Sleeper.

Mens han bekreftet at lanseringsdatoen er 5. mai på PC, Switch og Xbox avslørte han også at det slippes rett på Game Pass. Du kan se en ny trailer nedenfor, der vi får se mer fra dette bordrollespillinspirerte spillet med cyberpunk-setting.