Jeg er virkelig, virkelig forbløffet over denne filmen. Uwe Boll har gjennom årene servert filmfans en del skikkelig søppel, men dette kan faktisk være det verste av det verste, og det av en rekke årsaker. Den er fornærmende, rasistisk, usammenhengende og mangler generelt ethvert meningsfullt innhold. Jeg kan forstå hvorfor denne filmen har blitt forbudt i så mange land, men for å være ærlig er kvaliteten så dårlig at den fortjener å bli låst inne i en forseglet eske og kastet i havet for aldri å bli sett igjen.

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Premissen er i bunn og grunn et svært høyreorientert, anti-woke opplegg der vi følger en selvutnevnt lovhåndhever som nådeløst myrder kriminelle som har sluppet unna med avskyelige handlinger på grunn av det «svake» retts- og justissystemet som finnes i hele Europa og Vesten. Armie Hammer spiller denne « Citizen Vigilante », en mann som patruljerer en kroatisk by, identifiserer ofrene, spør dem om de føler at de har fått rettferdighet, og når de ikke har det, tar han saken i egne hender. Den underliggende handlingen har faktisk litt substans, men måten den utnyttes og settes i verk på er ærlig talt avskyelig, ettersom den rutinemessig peker ut innvandrere, islamister og den «woke» venstresiden, og legger skylden på disse gruppene for det amerikanske og europeiske samfunnets undergang, formidler fordommer og anklagende holdninger, for så å fremstille Hammers sinte og grusomme hvite amerikaner som en helt i samfunnet, en profet som Vesten skal løfte opp på skuldrene.

Det er også latterlig ironisk når man tenker på at Hammers karakter faktisk også er en ulovlig innvandrer i denne filmen, noe som kutter det bredere innholdet og de politiske undertonene i knærne. Trodde Boll virkelig at en papirløs innvandrer som påtvinger samfunnet sine overbevisninger ved å drepe ulovlige innvandrere for at de påtvinger samfunnet sine overbevisninger, ville resultere i en sammenhengende handling? Jeg kan ikke si at jeg er noen stor Hammer-fan, men denne filmen gjør ham absolutt ingen tjeneste og gjør ham faktisk til en slags latterliggjort figur.

Verden kan føles som en kruttønne som venter på å eksplodere for tiden, og denne filmen utnytter ganske enkelt denne ustabiliteten ved å rette skytset mot rasistiske ekstremister og de som er imot «woke»-bevegelsen, og gir dem grunner til å rope høyere og fremme sine overbevisninger enda mer. Her finnes det ingen balanse. Det finnes ingen rettferdighet. Filmen velger ganske enkelt en demografisk skurk fra starten av og fortsetter deretter med å fokusere på alle negative trekk knyttet til det samfunnet. Det føles som om Boll har latt seg inspirere av den radikale anti-woke-bevegelsen som har begynt å feie over sosiale medieplattformer som X (praktisk nok det eneste stedet man kunne se denne filmen i løpet av en 48-timers periode i helgen...) og bestemt seg for å lage en fullengde spillefilm ut av det. Igjen: Den er ærlig talt rasistisk og fornærmende mot hele kulturer.

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Men denne filmen går utover å være fornærmende mot kulturer; den er også fornærmende mot filmseerne. « Citizen Vigilante » er et usammenhengende rot fra et fortellerteknisk perspektiv - som jeg antydet tidligere - der den hopper mellom scener som skjedde i fortiden og nåtiden, uten å klare å veve disse sprangene sammen på noen smart måte. Hendelsesforløpet, tempoet, karakterutviklingen, den bredere rollebesetningen - ingenting av dette presenteres på en måte som vil gi deg en følelse av tilfredshet eller engasjement.

Det ene øyeblikket kidnapper og myrder Hammers «helt» en dommer på grunn av dennes «svake» holdning til en gruppevoldtektssak med innvandrere som gjerningsmenn, og i det neste besøker han utleiefirmaet sitt for å finne ut hvorfor 10 % av leietakerne hans ikke har betalt. Så følger en montasje med trening og forberedelser, alt før han besøker et bordell, betaler for en prostituert - seerne må sitte gjennom noe som nærmer seg en pornografisk scene i fem minutter - før Hammers karakter avbryter det seksuelle møtet fordi det er mugg på veggen... Naturligvis eier han bygningen som bordellet ligger i, så han blir rasende, informerer prostituerte om det, og fortsetter deretter med å tilfredsstille seg selv. Noen ganger er det vanskelig å vite hva denne filmen prøver å være, eller til og med hvordan Boll kunne mene at mye av det ga noen mening og måtte inkluderes i den endelige versjonen.

Kanskje det mest forbløffende ved denne filmens feil er imidlertid mangelen på integritet når det gjelder dens form for rettferdighet. Hammers karakter hevder å handle utelukkende for rettferdighetens skyld, og slår tilbake mot de som har sluppet for lett unna for sine forferdelige handlinger. Men så skyter han også ned dusinvis av politibetjenter når de kommer i veien for ham, til tross for at de «bare gjør jobben sin». Det er til og med et kort øyeblikk der han tvinger en sivil bil av veien for å bevise et meningsløst poeng, og etterlater bilen som et brennende vrak - noe som ærlig talt er et uprovosert og kaldblodig drap. Hvor er rettferdigheten i det? Vil «helten» ta ansvar for den avskyelige handlingen?

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Overalt merker man at denne filmen mangler kvalitet. Selv om jeg ikke vil forsvare Hammer, gjør han virkelig sitt beste i denne filmen, og det er tydelig at han er et hode høyere enn alle de andre skuespillerne. Jeg har til tider sett ham spille i arkivvideoer, og det er virkelig så dårlig.

Det er ingen tvil om saken: « Citizen Vigilante » er en av de mest respektløse, avskyelige, rasistiske og fornærmende filmene jeg noensinne har sett, og dette er uten engang å ta hensyn til den inkompetente handlingen, strukturen, fortellingen, skuespillet, tempoet - listen er lang. Hvordan Boll fortsatt klarer å lage og distribuere filmer, er meg en fullstendig gåte.