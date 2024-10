Citroëns nyeste Ami kan være 2025s søteste bil

HQ

Som en del av Paris Motor Show har Citroen kunngjort og presentert den neste iterasjonen av Ami-modellen. Denne neste versjonen er for det meste en kosmetisk justering, en som tar sikte på å tilby et "mer modent og vennlig" utseende, noe som sjåførene lettere kan identifisere som en ledsager.

Den nye Ami kommer i salg i første halvdel av 2025, og når det gjelder hvordan den er i forhold til den nåværende versjonen, får vi vite at den er omtrent like stor, har frontlykter omkranset av et svart design som ligner øyelokk, en enklere og strammere front, har tre dører, og har grafiske signaturer på sidene og rutete hjulkapsler.

Den eksakte prisingen av denne nye Ami-modellen er ennå ikke kunngjort, men vi vet at den kommer i salg neste år. For de som er ute etter noe litt mer sporty og sommerlig, er Ami Buggy Vision en å holde øye med, da denne utgaven av bilen ikke har noen dører, et soltak og har kroker på dørene slik at føreren kan montere kiteboard og annet vannsportsutstyr.

Liker du utseendet til den nye Citroen Ami?

Dette er en annonse: