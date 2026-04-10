City Masterplan lover fotorealistisk bybygging i Unreal Engine 5

Leter du etter noe som Sim City eller Cities: Skylines? Da bør du holde utkikk etter det nylig annonserte City Masterplan, som ser ut til å ta konseptet med bybygging til neste nivå.

Det er utviklet med Unreal Engine 5, og takket være det snakker vi om et av de mest visuelt imponerende strategispillene vi noen gang har sett. Begrepet "fotorealisme" blir ofte brukt litt for fritt, men dette kommer ganske nærme. Tanken er at du skal kunne bygge drømmebyen din og modifisere landskapet slik du vil, bygge veier og bygninger så mye du vil og holde økonomien i gang.

Du har også muligheten til å designe nabolag i ulike stilarter, fra storslåtte amerikanske skylines til koselige kinesiske nabolag, og kartene loves å være enorme. Utviklerne sier også at de har et spillvennlig system med intuitive paneler som viser hva som skjer i byen din.

Sjekk ut den første traileren nedenfor. Vi vet ikke utgivelsesdatoen ennå, men på Steam er det oppført som "kommer snart", og PC er den eneste bekreftede plattformen så langt.