Civil War gjør seg klar til kamp i ny trailer

Den nye filmen fra Alex Garland, regissøren av Ex Machina, Annihilation og Men, handler om Civil War og har blitt vist igjen i en helt ny trailer. I tillegg til mer slåssing og lidelse er det også en lanseringsdato, nærmere bestemt 12. april, og da får vi endelig se hvordan den fæle konflikten utspiller seg. Synopsis og trailer finner du nedenfor.

I en nær fremtid reiser et team av journalister gjennom USA under den raskt eskalerende Second American Civil War som har oppslukt hele nasjonen, mellom den amerikanske regjeringen og de separatistiske "Western Forces" ledet av Texas og California. Filmen dokumenterer journalistenes kamp for å overleve i en tid der regjeringen har blitt et dystopisk diktatur og ekstremistiske partisanmilitser jevnlig begår krigsforbrytelser.

Gleder du deg til Civil War ?