Civilization VII annonsert mens to veteraner forlater Firaxis

Det tok seks år mellom lanseringen av Civilization V og Civilization VI, så fans av Sid Meiers elskede franchise har ventet spent på nyheter om et syvende hovedspill Ventetiden er endelig over, men de gode nyhetene kommer servert med noen triste.

La oss starte med de triste, for Firaxis' studiosjef, Steve Martin, og Xcom 2- og Marvel's Midnight Suns-regissør Jake Solomon forlater selskapet etter henholdsvis 27 og 23 år. Sistnevnte sier at han er klar til å dra et annet sted for å lage noe som ikke er et taktisk turbasert spill, mens Martin er enda mer hemmelighetsfull om fremtiden sin.

Heather Hazen, den nye studiosjefen hos Firaxis, bringer den gode nyheten ved å gi ut denne uttalelsen:

"Jeg er begeistret over å ha denne muligheten til å videreføre studioets store arv, som begynner med kunngjøringen om at Firaxis jobber på neste iterasjon av den legendariske Civilization-serien. Jeg er heldig som får jobbe med noen av de beste utviklerne i bransjen vår, og vi har planer om å ta Civilization-serien til nye høyder for millioner av spillere over hele verden. I tillegg vil vi fortsette å støtte Marvel's Midnight Suns med innhold etter lanseringen, og utforske nye kreative prosjekter for teamene våre."

Så der har du det: Civilization VII er i det minste offisielt, og Ed Beach vil fortsette sin rolle som kreativ direktør for spillet. Det er imidlertid alt vi vet om prosjektet akkurat nå, så del gjerne dine håp og drøm om det nedenfor.