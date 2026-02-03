Civilization VII feirer ettårsjubileum med å revidere spillmekanikken

HQ

Det har gått et helt år siden Firaxis først staket ut den dristige nye veien videre for Civilization med seriens syvende hovedutgivelse. Ages-systemet, muligheten til å bytte sivilisasjon ved hvert aldersskifte, Legacy Paths og mye mer ble sett på som litt av en blandet fornøyelse av spillerne, og mange ønsket rett og slett ikke å engasjere seg i disse kjernemekanismene.

I stedet for å stikke hodet i sanden, har Firaxis lyttet til fellesskapet, og i jubileumsfeiringen skisserer utvikleren hvordan ting kommer til å endre seg i den gigantiske Test of Time Update.

I Test of Time vil du kunne starte spillet som et hvilket som helst Civilization. Du må velge en egen leder, men du kan ta med deg denne ene sivilisasjonen gjennom hele spillet. Denne avgjørelsen vil påvirke spillet som helhet, så AI-en kan ikke bare være sterk i hver alder ved å velge nye sivilisasjoner. I bunn og grunn vil du ha én tidsalder der din sivilisasjon er på sitt sterkeste, men gjennom de andre tidsaldrene vil du fortsatt kunne utvikle imperiet ditt gjennom nye Civic Trees og Syncretism, en ny mekanikk som lar deg adoptere unike enheter, infrastrukturer og mer fra andre sivilisasjoner når de er på høyden av sin makt. Dette betyr at selv om du kanskje ikke er like sterk utenfor din Apex Age, kan du fortsatt holde følge i spillet.

Seirene er også i stor endring, noe som gjør at du føler deg mindre innesperret i valgmulighetene du har, og gjør at du kan vinne superraskt hvis du ønsker det, og ha et spill ferdig ved starten av utforskingsalderen. Disse endringene kompletteres av en fullstendig overhaling av Legacy Paths, som heller ikke vil holde deg bundet til ett eller to alternativer for imperiet ditt lenger.

Test of Time Update lander på Civilization VII i løpet av våren.