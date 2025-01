Civilization VII-historiker vil at Civ skal være inngangsdopet til lærebøker

HQ

Selv om du kan se samuraier mot marinesoldater i Civilization, og inkaene kan få atomvåpen, tar Firaxis historien sin på alvor. Teamet som jobber med spillet, ansetter historikere for å hjelpe til med å forme imperiene, deres ledere og mer i hvert spill, og en slik historiker er glad for at denne strategititanen finnes.

Seniorhistoriker Dr. Andrew Johnson håper at historien i spillet vil få folk til å plukke opp en lærebok. "Jeg underviser studenter i mitt andre liv, og herregud, mann, de leser ikke," sa han til PC Gamer. "Og å prøve å få dem interessert i historie - hvis noen spiller Machiavelli, kan de bli veldig interesserte. Machiavelli har kanskje nok navnegjenkjennelse allerede, men som Amina [Queen of Zazzau], eller "OK, så dette er Ming-dynastiet, hvordan er det forskjellig fra Han-dynastiet?". Hvis det kan provosere noen til å interessere seg for historie, er det det som er viktig her. Dette er ikke læreboken. Dette er inngangsdopet til læreboken. Hvis lærebøker var narkotika."

Selv om Civilization legger stor vekt på historie, må historien noen ganger legges til side for at spillet skal være balansert. "Det finnes overlappende soner av suverenitet. Noen kan være både en del av den kambodsjanske staten og en del av den thailandske staten, en del av den laotiske staten, betale tributt til alle, eller ingen," forklarer Johnson. "Men det fungerer ikke i et spill der du trenger direkte linjer på kartet. Så det er helt greit. Vi kan nikke til det et sted i Civilopedia eller i spillet, og hvis noen blir interessert nok i Khmer-riket, kan de kanskje gå og lese om det."

Det har også kommet kritikk mot at spillet dropper ideen om at ledere må ha vært politiske skikkelser i historien for Civilization VII, noe vi var inne på i Gamescom-intervjuet vårt om spillet.

Civilization VII slippes 11. februar til PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One og Xbox Series X/S.