Civilization VII tester måte å ignorere Ages-systemet på

Civilization VII har hatt en tøff start med sin fanbase. Selv om mange 4X-strategispillere var interessert i ideen om et spill som var delt inn i tre tidsaldre, var tidsaldrene ikke helt som de skulle være når det kom til å spille gjennom en kampanje i Civ VII.

Utvikleren Firaxis har tatt dette til etterretning, og i en ny oppdatering på Steam-siden sier teamet at de jobber med en måte å spille gjennom spillet på som én sivilisasjon, i stedet for at du må endre deg for hver tidsalder.

Å bytte sivilisasjoner var ment å være en måte å tilpasse spillestilen din eller ikke føle at en sivilisasjon skulle være sterk på et tidspunkt, men svak på et annet. Men selv om dette eksperimentet med den vinnende Civilization-formelen var dristig, er fansen fortsatt ikke begeistret.

Hvis du fortsatt ønsker å få mer ut av Civilization VII, i samme oppdateringsinnlegg bekrefter Firaxis funksjoner i den kommende oppdateringen 1.3, samt en gratis mengde innhold for spillere som kommer inn i spillet fra 4. november til 5. januar 2026.