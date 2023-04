CK720 er Cooler Masters svar på et sluttspilltastatur

HQ

Hvis du har vært i markedet for et nytt mekanisk tastatur, kan vi bare ha løsningen for deg. Som en del av den nyeste episoden av Quick Look har vi rettet oppmerksomheten og fokuset mot Cooler Master's nylige inntog i rommet, nemlig CK720-tastaturet.

Denne maskinvaren er designet for tastaturentusiaster og er laget for å være tilgjengelig alt uten å skimping på kvaliteten. Den har også Kailh Box V2-brytere som kan byttes under drift, og bruker stabilisatorer for jevnere tilbakemelding og mindre raslende lyd når du spiller eller skriver.

For å se hvordan dette tastaturet former seg, må du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en haug med tanker og fakta om enheten.