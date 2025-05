Clair Obscur: Ekspedisjon 33s hovedforfatter ble funnet på Reddit

HQ

Det er ingen hemmelighet at Clair Obscur: Expedition 33 er litt av en overraskelse i forhold til hva som vanligvis skaper suksess i spillbransjen. Et spill med et så høyt produksjonsnivå, laget med bare 30 personer, kommer ikke ofte, og siden RPG-spillets store suksess har det blitt stilt mange spørsmål om hvordan det ble til.

Guillaume Broche, spilldirektør hos Sandfall Interactive, snakket nylig med BBC om hvordan han samlet dette knallsterke teamet på rundt 30 utviklere, hvorav noen aldri hadde jobbet med et spill før, som komponisten Lorien Testard, som ble funnet på Soundcloud.

Broche forteller at han kjedet seg på jobben under covid-19 og begynte å rekruttere til lidenskapsprosjektet sitt, og at han fant mange av kollegene sine gjennom nettfora som Reddit. Jennifer Svedberg-Yen, hovedforfatteren av spillet, svarte først på et innlegg der hun etterlyste stemmeskuespillere.

"Jeg tenkte "Det har jeg aldri gjort, men det høres ganske kult ut", så jeg sendte ham en audition," sier hun. Hun fikk en viktig rolle i en tidlig fase av spillet, men gikk etter hvert over til å skrive på utviklingssiden.

Uansett hvordan teamet ble til, er det tydelig at de delte en lidenskap for spillutvikling, og de har fått bransjen til å merke seg noe med sin debuttittel.

Clair Obscur: Expedition 33 er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S.