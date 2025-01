Clair Obscur: Expedition 33 avslører PC-kravene

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 er bare noen måneder til Xbox Developer Direct lanseres, og selv om vi fikk se mye gameplay på Xbox Developer Direct i forrige uke, er det mange som ønsker å spille på PC som lurer på om de kommer til å kunne kjøre spillet.

Med grafikken som ser så imponerende ut som den gjør, ser det heldigvis ut til at Sandfall Interactive har jobbet hardt for å hindre deg i å trenge den nyeste GPU og CPU. Som vi ser på spillets Steam-side, kan Clair Obscur: Expedition 33 kjøre på en Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X, 8 GB RAM og en Nvidia GeForce GTX 1070 Ti 8 GB / AMD Radeon RX Vega 56 8 GB / Intel Arc A580 8 GB.

Det er for minimumsspesifikasjonene dine. Hvis du vil gå opp til anbefalt nivå, trenger du noe nyere utstyr, inkludert en Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 5600X, samt 16 GB RAM og et Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB.

Likevel er det ikke for krevende, selv ved anbefalt. Du trenger 55 GB ledig plass til spillet, noe som igjen ikke er det verste vi er vant til å se i disse viltvoksende RPG-ene. Det er også verdt å merke seg at hvis du vil spille med en oppløsning høyere enn 1080p, kan det hende du trenger et biffere system.