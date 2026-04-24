Clair Obscur: Expedition 33 feirer 1-årsjubileum med å gi bort en overraskende oppdatering

På noen måter føles det ikke som om det har gått et år siden Clair Obscur: Expedition 33 ble lansert, og på andre måter føles det som om spillet har eksistert i evigheter. Sånn går det når man lanserer en universelt elsket, rekordstor hit som sin første studiotittel, antar jeg. Uansett feirer vi offisielt spillets ettårsdag, og utviklerne har noen overraskelser til oss.

Som kunngjort via en pressemelding, får Clair Obscur: Expedition 33 en ny, overraskende oppdatering som en del av feiringen av 1-årsjubileet. Spillere som håper på ekstra innhold kan bli litt skuffet, men det er noen nye frisyrer du kan kjøpe fra Gestral-kjøpmenn spredt over hele kartet. Det er også noen feilrettinger og forbedringer, som du kan lese om på spillets Steam-side.

Videre har Clair Obscur: Expedition 33 også kunngjort at det har nådd 8 millioner solgte eksemplarer, og det er ny merch for spillet, i form av en ny topp laget av Orcival og en ny barett. Hvis du ennå ikke har spilt spillet, er det for øyeblikket på tilbud på Steam med 20 % rabatt for å feire 1-årsjubileet.

Ingen store innholdsoppdateringer, altså, men en overraskende frisyreendring for å markere spillets første årsdag. Nå er det ett år siden Clair Obscur: Expedition 33 kom ut for første gang, og vi er sikre på at det vil være spillere der ute som snart vil høre hva Sandfall Interactive planlegger videre.