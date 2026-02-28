Clair Obscur: Expedition 33 lyktes på grunn av den lave prisen, mener utgiversjefen

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 satte sitt preg på 2025 på en måte som ingen andre spill gjorde. Selv om det var mange, mange flotte titler som ble utgitt i fjor, føltes det som om Sandfall Interactives RPG tryllet frem en perfekt storm for ikke bare å imponere kritikere, men føle at det var det eneste spillet noen snakket om.

I samtale med BBC, administrerende direktør i Kepler Interactive - Clair Obscur: Expedition 33s utgiver - Alexis Garavaryan avslørte noen av nøkkeldetaljene bak spillets suksess. Noe som skilte seg ut var at det ble satt til en pris på 50 dollar, noe som sjelden skjer med store spillutgivelser i disse dager.

"Jeg tror vi til syvende og sist har sett en rekke større selskaper øke prisene ganske regelmessig. Vi prøver å tenke: "Hva synes vi prisen bør være? Og så setter vi prisen lavere, slik at når spillerne kjøper et spill fra oss, føler de at de gjør et kupp," sier Garavaryan. "Vi vil at de skal føle at vi respekterer pengene deres, at vi respekterer tiden deres, og at de i bunn og grunn får et godt tilbud hver gang de kjøper et spill av oss."

Kvaliteten på opplevelsen som tilbys til den lave prisen, bidro også til at spillet skilte seg ut. "Jeg tror vi lever i en bransje der spillerne har tilgang til eksepsjonelle videospill på ukentlig basis," fortsatte Garavaryan. "Hvis du vil fortjene deres oppmerksomhet og penger, tror jeg du må komme med noe som er virkelig bra og virkelig spesielt."

Det er mulig å selge millioner av eksemplarer av et spill til 70 eller 80 dollar, det vet Nintendo alt for godt. Men hvis du senker prisen, åpner du dørene for mange mennesker som kanskje vil prøve spillet ditt, men som ikke har budsjett til at 70 dollar skal gå i vasken hvis de ikke liker det. Det er nesten som et regnestykke, egentlig. Vil du heller selge 600 000 eksemplarer av et spill til 70 dollar, eller 1,5 millioner av et spill til 50 dollar?