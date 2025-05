Clair Obscur: Expedition 33 regissør deler sitt ene tips til spillutviklere

HQ

Det føles som om det har gått noen år nå hvor den vanlige AAA-opplevelsen har blitt kritisert av spillere, til et punkt hvor vi nå ser spill som kanskje ikke høres ut som om de ville lykkes på papiret, selge millioner av eksemplarer.

Clair Obscur: Expedition 33 er et slikt spill, og i et intervju med Pirate Software snakket spillets regissør Guillaume Broche om hvordan spillutviklere bør tilnærme seg fremtidige prosjekter.

"Jeg anser meg selv som veldig, veldig, veldig heldig med hvordan alle stjernene stod på linje", sa Broche, og innledet med å si at han mener at utviklere "ikke trenger å lage et spill som du tror folk vil like, du må lage et spill som du vil like."

"Når det gjelder kreative avgjørelser, hvis jeg ikke vil ha det med i spillet, kommer det ikke med i spillet." Broche mener at et spill med en så sterk følelse av å være nyskapende kan ha større sjanse for å berøre spillerne dypt, og hvis det gjør det, vil det ikke mislykkes.

Broche har definitivt et poeng, men det er fint at han anerkjenner Clair Obscur: Ekspedisjon 33s flaks i alt dette. Noen spill kan ha en sterk kreativ visjon, og være laget på den måten han beskriver, men kan likevel ikke prestere så godt som utgiverne ønsker.

Clair Obscur: Expedition 33 Clair Obedition 33 er nå tilgjengelig på Xbox Series X/S, PS5 og PC.