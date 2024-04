Clarkson og Kaleb er tilbake på gården i mai

HQ

Prime Video tar oss tilbake til Diddly Squat Farm i mai, når det populære Clarkson's Farm-showet vender tilbake til streameren for tredje gang. I motsetning til tidligere sesonger vil denne kommende utgaven tilsynelatende bare bestå av to deler, med en ukes mellomrom. Det er uklart hvor lang hver del blir, men hvis de siste The Grand Tour -episodene er noe å gå etter, kan vi sannsynligvis forvente to ganske lange deler når de kommer i mai.

Når det gjelder hva den kommende serien vil by på får vi vite følgende: "Grisunger, sopp og flere uhell ... Jeremy Clarkson står overfor noen vanskelige utfordringer på gården sin denne sesongen. Vil han og Kaleb komme opp med presserende, men interessante planer for å snu situasjonen?"

Clarkson's Farm Sesong 3 del 1 kommer 3. mai, og del 2 slippes 10. mai. Du finner traileren for serien nedenfor.