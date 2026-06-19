Clavicular arrangerer en fysisk «reveal-all»-mesterklasse i looksmaxing i Miami

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Influenceren Clavicular har kunngjort at han allerede neste uke skal arrangere en «avslørende» «Looksmaxing Masterclass» i Miami. Under arrangementet vil den ganske beryktede internettpersonligheten være til stede og offisielt dele sine hemmelige strategier for looksmaxing med de som får tak i en billett.

Hele arrangementet vil by på en rekke muligheter, ikke minst «live-demonstrasjoner» av Claviculars strategier, men også foredrag med gjesteforelesere der «ekte hemmeligheter om looksmaxing, forretninger, livet, helse og mer» vil bli avslørt. Det blir mulighet for spørsmål og svar, en åpen fest med musikk, servering og sponsorstander, og kanskje viktigst av alt: det blir til og med «Mog Battles» der «Clav personlig skal hjelpe deg med å forbedre utseendet ditt ved å være brutalt ærlig om hva du må forbedre, i sanntid sammen med andre deltakere.»

Og hvordan kommer du deg inn på dette arrangementet du ikke må gå glipp av, spør du kanskje? Det vil være en virtuell del hvor fans kan delta og se en direktesending av showet for 97 dollar, mens billetter for fysisk deltakelse koster 297 dollar. Det finnes også en «VIP-opplevelse» for et lite utvalg av eliten, der disse deltakerne får en personlig sesjon med Clavicular uten noen online forstyrrelser eller tilskuere, og alt på en privat yacht. Den faktiske prisen for denne sesjonen er ikke oppgitt, men det vil kun være 10 plasser tilgjengelig.

Og hvis du fortsatt er interessert, finner arrangementet sted 28. juni. Så, skal du delta og lære hvordan du kan bli «umulig å ignorere på sosiale medier»?