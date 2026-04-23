Clayface ser ut til å bli DCs mest grusomme film hittil i den første traileren

Den siste uken har det vært mye snakk om at Mike Flanagans kommende skrekkfilm Clayface kommer til å bli ganske grusom. Den er blitt beskrevet som en kroppsskrekkfilm der skuespilleren Matt Hagen (spilt av Tom Rhys Harries) blir tvunget til å gjennomgå en eksperimentell operasjon etter et angrep som har vansiret ham.

Men som forventet fører dette til noen ganske ekle bivirkninger, og han forvandles sakte til den tragiske superskurken kjent som Clayface. På onsdag delte DC-filmsjef James Gunn den første plakaten for filmen, som ser helt skremmende ut, og bare noen timer senere ble også en første teaser-trailer sluppet.

Selv om det bare er en teaser-trailer, er det ingen tvil om at dette kommer til å bli en superheltfilm som ingen andre. Ta en titt på plakaten og traileren nedenfor, så skjønner du hva vi mener.