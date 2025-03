Selv om jeg ikke er noen stor fan av Casino Royale, er det selvsagt ingen overraskelse å se hvor langt ned Martin Campbell har falt. En gang den anerkjente, elskede storregissøren bak blant annet Golden Eye, som nå spyr ut direkte-til-streaming bagateller som Dirty Angels, Memory og Cleaner.

HQ

I denne slappe, dumme, sløve actionthrilleren som inneholder null originalitet, spiller en emo Daisy Ridley en hissig eks-soldat som har tatt seg jobb som vinduspusser for et stort energiselskap. Hun rir rundt i tau på utsiden av en skyskraper i London og gnir panoramavinduer når Clive Owen bestemmer seg for å imitere Hans Gruber og tar en hel etasje som gissel for å avsløre energigigantens "skitne underliv". Vi har alle sett det før, ikke minst i Die Hard og alle de 100 eksemplarene av den klassikeren som har blitt produsert opp gjennom årene.

Allerede fra første scene gir Cleaner en følelse av "dårlig TV-serie", ettersom alt fra fotograferingen til kostymene, scenografien og skuespillet føles så B-aktig. Daisy er som vanlig håpløst ensidig, og det meste hun gjør innebærer å heve øyenbrynene og blotte alle tennene i munnen. Alt på samme tid. Som i Star Wars-filmene hennes er det ingen nyanser her, og en påtagelig mangel på tilstedeværelse som gjør henne til et svært uheldig valg av hovedrolleinnehaver. Owen er ikke stort bedre som skurken og terroristen "Smiling God". Han går gjennom bevegelsene her, og fremstår som sliten og uinspirert, og for å være ærlig tror jeg ikke noen av oss kan klandre ham heller. Ikke med dette manuset.

