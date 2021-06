Clid the Snail kommer til PS4 og PS5 i år

Du ser på Annonser

Nylig, i anledning PlayStation Talents-showet avholdt av SIE España, annonserte utvikleren Beluga Studio og utgiveren Koch Media at de forventer å bringe "twin-stick shooter"-spillet Clid the Snail til PS4 og PS5 i løpet av 2021.

Hvis du ikke vet det, er dette et actioneventyr der du spiller som Clid, den humanoide sneglen, som ikke ønsker å leve et normalt og kjedelig liv, og bestemmer seg for å utforske verden for å søke etter nye eventyr og møte nye folk. Han reiser rundt sammen med sin bestevenn, den snakkesalige ildfluen Belu. Spillere vil kunne ta i bruk en rekke spesielle våpen for å bekjempe fiender i dette interessante eventyret.

Sjekk ut den nye og actionfylte traileren nedenfor.