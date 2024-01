Cliff Bleszinski: Hvis Microsoft var smarte, ville de bedt meg om innspill til Gears

HQ

Selv om Cliff Bleszinski har gjort mye når det gjelder dataspill - noe han imidlertid ikke har jobbet med på seks år - er han fortsatt først og fremst mest kjent som skaperen av Gears of War-serien.

Og Bleszinski selv er åpenbart klar over dette - men ser ikke ut til å være helt fornøyd med det. I et innlegg på X skriver han at "Gears vil alltid være en ENORM del av arven min", men legger til :

"Selv om jeg setter stor pris på støtten deres og de som kjenner meg fra Gears-arbeidet mitt (jeg gjorde mye mer enn den spillserien, for ordens skyld), er det på tide å gå videre.

Jeg er på en ny reise. Det har jeg vært en stund nå."

Til tross for dette mener han fortsatt at Microsoft og The Coalition bør kontakte ham angående det neste eventyret i Gears-serien, og hevder at dette ville være et gyllent PR-grep:

"Hvis de var smarte, ville de bedt meg om innspill, for bare fra et PR-synspunkt ville det vært gull verdt."

Ville det neste Gears-spillet gjort det bedre hvis Cliff Bleszinski på en eller annen måte var involvert?