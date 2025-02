Cliff Bleszinski vil se mindre live-service og mer fokus på singleplayer

HQ

Skaperen av Gears of War har noen sterke meninger om den nåværende tilstanden i spillindustrien. Spesielt er han bekymret for det overveldende fokuset på live-service-spill. I et nylig innlegg på X uttrykte han sin bekymring for hvordan Games as a Service (GaaS) har blitt en så dominerende kraft i bransjen. Han oppfordret også utviklere til å gi mer plass til enspilleropplevelser - en holdning som har gitt gjenklang hos mange spillere som har delt hans bekymringer.

Den pågående debatten om relevansen av GaaS ble nylig gjenopplivet da EAs administrerende direktør antydet at Dragon Age: The Veilguards økonomiske fiasko helt og holdent skyldtes mangelen på live-service-elementer. En uttalelse som mange vil si seg enige i er rent tøv.

Er du enig med Bleszinski? Bør flere utviklere fokusere på enspiller-spill?