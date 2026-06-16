Clive Barker's Hellraiser: Revival kommer i oktober

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Det er flere store skrekk-spill som skal lanseres senere i år, blant annet både Halloween: The Game og Silent Hill: Townfall. Selv om denne skumle sesongen ikke vil bli definert av sine skrekkprosjekter, da det rett og slett er så mange spill som lanseres mellom slutten av august og november, har vi nå enda en skrekk-tittel som skal lanseres i løpet av denne perioden.

Saber Interactive og utvikleren Boss Team Games har kunngjort at Clive Barker's Hellraiser: Revival kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S allerede 8. oktober.

For å markere denne nyheten er det også bekreftet at spillet vil lanseres i to utgaver. Det blir en vanlig Standard Edition som inkluderer grunnspillet for 39,99 dollar, samt en Deluxe Edition som vil inneholde ekstra innhold som skal «avsløres nærmere lanseringen» for 49,99 dollar.

Det vi vet er at det også vil være en forhåndsbestillingsbonus for spillet som belønner spillere med både Martyr-skinnen for Sawblade og Labyrinth-skinnen for pistolen.

Med alt dette i bakhodet kan du se lanseringstraileren for Clive Barkers Hellraiser: Revival nedenfor.