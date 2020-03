Cyberpunk er skikkelig inn for tiden, og hvis du ønsker å utvide PC-biblioteket ditt med enda mer Cyberpunk-spill, kan ION Lands' futuristiske historiedrevede spill Cloudpunk være noe for deg. Cloudpunk lanseres på PC via Steam den 23. april, og vil komme til PS4, Switch og Xbox One på et senere tidspunkt.

Sjekk ut traileren nedenfor.