Club Penguin Rewritten har blitt lagt ned

Til tross for at det har vært tilgjengelig i rundt fem år nå, har fan-remaken av Club Penguin, Club Penguin Rewritten offisielt blitt lagt ned. URL-en til spillet tar deg nå direkte til en melding fra City of London Police. I den offisielle Discord-kanalen for spillet forklares det at det var på grunn av en forespørsel som stammet fra en opphavsrettsundersøkelse av Disney.

Spillet har fungert uten store problemer fra Disneys side i lang tid, selv om det, som andre Club Penguin-kloner, har hatt en rekke problemer angående svært eksplisitt språk som for det meste er uregulert i spillet.

Tre personer tilknyttet skal ha blitt arrestert som resultat av undersøkelsene, men de har blitt løslatt mens politiet fortsetter å etterforske opphavsrettsbruddene.

Kort sagt bør du ikke regne med at spillet blir tilgjengelig igjen noen gang.

Takk, GamesRadar.