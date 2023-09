CMA vil trolig godkjenne den nye avtalen mellom Microsoft og Activison Blizzard

HQ

En av de siste store blokkeringene mot oppkjøpet av Microsoft og Activision Blizzard var CMA. Den britiske tilsynsmyndigheten blokkerte avtalen tidligere i år med henvisning til sin dominans innen nettskybaserte spill, men nå ser det ut til at Microsoft kan ha fått medhold etter å ha omstrukturert oppkjøpet.

CMA har delt sine foreløpige konklusjoner, som viser at de mener at deres tidligere bekymringer knyttet til nettskyspill har blitt løst ved at Microsoft selger nettskyspillrettighetene til Ubisoft, som er en uavhengig aktør.

Men selv om avtalen nå virker mye mer sannsynlig, er det fortsatt noen bekymringer knyttet til om salget kan håndheves. I etterkant av dette dokumentet vil det være en kort, avsluttende høring frem til 6. oktober, men deretter forventes det at avtalen blir godkjent, noe som betyr at vi er et skritt nærmere at Activision Blizzard går til Microsoft.

Les mer om dokumentet og avtalen her.