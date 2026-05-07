CNN-grunnlegger og oppfinner av 24-timers nyheter Ted Turner dør 87 år gammel

Det finnes kanskje ingen mann som er blitt belønnet mer for sin forretningsrisiko enn Ted Turner. TV-mogulen og filantropen har gått bort i en alder av 87 år, kunngjort av Turner Enterprises. Turner er mest kjent for å ha grunnlagt CNN, Cartoon Network, etablert ideen om 24-timers nyheter, endret reglene for sportssendinger, vært banebrytende for ideen om kabel-TV-stasjoner og til og med opprettet sitt eget wrestling-selskap som eier av WCW.

Ifølge Variety hadde Turner et utrolig liv. Turner gikk over fra plakatreklame til TV etter å ha arvet sin fars virksomhet, og hadde store ambisjoner for TVs fremtid. Etter å ha etablert ideer om basiskabel, opprettet han TNT for å produsere flere programmer for sine nye kanaler. Han eide til og med MGM i en periode, og i 1991 ble han kåret til årets mann av Time Magazine. Hans rivalisering med Rupert Murdoch og Vince McMahon er berømt, og Turner gikk aldri av veien for konfrontasjoner, noe som ga ham kallenavnet "The Mouth of the South".

Turner er ikke bare definert av arven han etterlot seg på TV, som i seg selv inneholder flere prestasjoner enn de fleste kan håpe på å finne i løpet av livet. Turner var også en filantrop som var opptatt av miljøspørsmål, overbefolkning og kjernefysisk nedrustning. Som en del av sitt arbeid med Cartoon Network skapte han Captain Planet and the Planeteers, en animert serie som fokuserte på miljøbudskap.

Turner avslørte i 2018 at han hadde fått diagnosen Lewy-demens, en sykdom som påvirker hukommelsen og de kognitive funksjonene. Siden den gang har han for det meste holdt seg unna offentligheten, selv om mange som var involvert i fjernsynsbransjen, har kommet med dyptfølte hyllester da nyheten om hans bortgang ble kjent.