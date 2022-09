Cobra Kai: Sesong 6 har ikke satt i gang filmingen ennå

HQ

Sesong fem av Cobra Kai ble lansert på Netflix for bare noen dager siden, noe som gikk ganske raskt med tanke på at sesong fire hadde premiere rett før nyttår. Du lurer kanskje på om den økte produksjonstakten betyr at ventetiden på den sjette sesongen også blir kortere, men det ser dessverre ikke ut til å være tilfelle.

Overfor GamesRadar uttaler medskaperen Jon Hurwitz:

"We have filmed nothing that's in season six. There may have been some things filmed in season five that got cut out of the season. Some of those character or story moments may appear in a future season. But there were no actual scenes filmed for season six."

Sesong seks slippes antakeligvis derfor tidligst sent i 2023.