Cobra Kai sin siste sesong er ferdig filmet

The Karate Kid feirer 40-årsjubileum i år, og markerer milepælen lørdag 22. juni. Med den datoen i tankene har selveste Karate Kid, Ralph Macchio, tatt til Instagram for å gi en liten oppdatering om hvordan franchisen fortsetter å vokse og utmerke seg fire tiår etter at den startet.

Macchio uttalte: "På denne dagen, 22. juni 1984, møtte verden Daniel LaRusso. Gratulerer med 40-årsjubileet til Karate Kid."

Deretter fortsatte han med å tease for den kommende Karate Kid -filmen med Jackie Chan og ga også en liten oppdatering om hvordan Cobra Kai's sjette og siste sesong utvikler seg i produksjonsmessig forstand.

"Ser frem til et av de mest spennende årene hittil! Nettopp avsluttet @CobraKaiSeries og den nye @KarateKidMovie. Episke ting på vei!"

Cobra Kai sin siste sesong starter 18. juli med Part 1, før den fortsetter 24. november med Part 2, og avsluttes med en tredje del i 2025. Når det gjelder den kommende Karate Kid -filmen, er den planlagt å ha premiere i slutten av mai i 2025.